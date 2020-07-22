Мишустин объяснил отсутствие маски при выступлении в Госдуме

Премьер-министр России Михаил Мишустин не надел маску при выступлении в Госдуме, так как у него в крови есть антитела к коронавирусу. Об этом он рассказал в среду, 22 июля.

«Владимир Вольфович [Жириновский], если тестироваться регулярно иммунно-ферментным анализом, то есть когда вы видите, есть у вас иммуноглобулин G, который у меня обнаружен, то в принципе ни одного случая в мире заражения не произошло», ― ответил он на замечание лидера ЛДПР касательно отсутствия маски.

Также Мишустин отметил, что старается следовать рекомендациям Роспотребнадзора и никого не заражать.

В конце апреля председатель правительства сообщил президенту России Владимиру Путину о том, что у него выявили коронавирус. После этого всех членов кабмина, которые контактировали с заболевшим премьером, изолировали, они прошли дополнительное тестирование.

Мишустин был выписан из больницы 19 мая после завершения лечения от COVID-19.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 789 190 человек, умерли 12 745 пациентов, выздоровели ― 572 053.

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