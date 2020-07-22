«У нас осталось еще две легионерские вакансии»

В летнее межсезонье баскетбольные «Химки» могут подписать еще двух легионеров. Об этом в интервью «Известиям» сообщил генеральный директор клуба Павел Астахов. Он также рассказал, почему желто-синие сделали выбор в пользу Евгения Воронова, а не Виталия Фридзона, раскрыл детали возвращения Джордана Мики, оценил примерное сокращение бюджета подмосковного клуба и объяснил, как пандемия коронавируса отразится на проведении сборов и билетной программе.

— Как вам удалось вернуть Джордана Мики, учитывая, что у него был действующий контракт с «Реалом» на сезон-2020/21?

— Честно, не знаю деталей, почему «Реал» решил его отпустить. Но после того, как мы поняли, что он станет свободным агентом, то сразу же включились в работу по его возвращению. В итоге миссия была выполнена, и Джордан с нами.

— То есть байаута (определенной суммы выкупа контракта) не было?

— Отступных не было. Он сам договорился с «Реалом» о выходе из контракта. Как только это произошло, Мики подписал контракт с «Химками». Важно, что желание было с обеих сторон. В принципе, после нескольких дней переговоров мы ударили по рукам.

— Я слышал, что вы активно вели Деррика Уильямса, но звездный форвард предпочел «Валенсию» из-за климата. Это так?

— Действительно, мы рассматривали подписание Уильямса. Вели переговоры, но каждый игрок выбирает то место, где ему комфортно. Деррик выбрал «Валенсию», и мы уважаем его решение. Со своей стороны могу пожелать ему только удачи в новом сезоне.

— Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис подчеркнул, что рассматривает Мики скорее на позиции тяжелого форварда. Означает ли это, что клуб отпустит Энтони Гилла?

— Как и кого использовать, это прерогатива тренера. Если говорить о Гилле, то, скорее всего, мы расстанемся. У него закончился контракт, и Куртинайтис не совсем видит его в своих схемах.

— О переходе Воронова в «Химки» не было никаких инсайдов. Получается, договорились буквально за несколько дней?

— Получилось все очень быстро. Опять же это было пожелание главного тренера, он хотел видеть Женю в нашей команде. В прошлом году Воронов провел отличный сезон в «Зените», показал свои лидерские качества, огромную работоспособность, желание играть в защите и в нападении. Такие качества импонируют любому наставнику. И Римас не исключение. В любом случае на рынке есть дефицит российских игроков, и было принято решение сделать предложение защитнику. Он его принял, и все остались довольны.

— В это же время на рынке был капитан сборной России Виталий Фридзон. Не думали вернуть его в команду (титулованный защитник выступал за «Химки» с 2004 по 2013 год и даже был капитаном коллектива)?

— Виталия не рассматривали. Нам нужен был игрок, который прошлый сезон провел в Евролиге, на высоком уровне. В этом смысле Воронов смотрелся предпочтительнее.

— В целом сейчас на рынке свободных агентов много игроков сборной России. Раньше такого никогда не было…

— Так сложилась ситуация в связи с пандемией коронавируса. Получается, что те ребята, которые заключили контракты перед прошлым сезоном или раньше, оказались в привилегированной ситуации. А те, у кого закончились соглашения или у клуба есть опция выхода, остались в проигрыше. Из-за экономической ситуации команды не готовы платить такие зарплаты, как раньше. У всех будет сокращение бюджета. Такой рынок, ничего с этим не поделаешь.

— Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что бюджет клуба сократится на 25–30%. Можете назвать какие-то цифры по «Химкам»?

— Я думаю, что они приблизительно те же. В районе 20% точно будет сокращение.

— Перспективный форвард «Химок» Игорь Вольхин перешел в «Зенит». Как на это отреагировали? Не было желания удержать его?

— Игорь — молодой игрок, который принял новый вызов. Последние два сезона Римас привлекал его к тренировкам с основой, порой даже к играм. Но пока Вольхин не убедил тренера, что может быть основным баскетболистом в ротации нашего клуба. В такой ситуации я всегда на стороне игроков. Если они хотят получать больше игрового времени и думают, что это получится в другом клубе, можно только приветствовать такой выбор. А как будет дальше, зависит исключительно от них.

— Контракты истекли также у трех американских легионеров «Химок» — Джереми Эванса, Томаса Робинсона и Криса Крамера. Кто-то из них может остаться в команде?

— Новое предложение мы им пока не делали. Будет ли это в дальнейшем, сложно сказать. Тренерский штаб отсматривает возможных кандидатов на несколько позиций, но, по сути, у нас уже сформирован боевой состав на сезон-2020/21.

Осталось еще две легионерские вакансии. Тренерский штаб отсматривает кандидатов. Если найдет того, кто понравится, возможно, подпишем. Если нет, то начнем с нынешним ростером.

— Уже есть понимание, где пройдут сборы?

— Обычно в летнее межсезонье наша команда посещала несколько стран, принимая участие в различных предсезонных турнирах. Сейчас из-за коронавируса ситуация иная. Планируем поехать в одно место и там планомерно готовиться к старту чемпионата. У нас есть несколько вариантов, сейчас прорабатываем их.

— Определились ли с билетной программой на новый сезон?

— Тут сложная ситуация. Никто не понимает, начнем мы играть со зрителями или без. Если болельщиков допустят на арену, то какой это будет процент? Очень сложный вопрос, над которым активно работают службы маркетинга и билетных продаж.