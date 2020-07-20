Отмена дерби: баскетбольный «Урал» покидает Суперлигу-1

Вслед за «Спартаком-Приморье» второй по значимости турнир в российском баскетболе — Суперлига-1 — теряет екатеринбургский «Урал». Из-за финансовых проблем команда не сможет выступить в сезоне-2020/21. Об этом «Известиям» рассказал президент клуба, титулованный баскетболист и тренер Станислав Еремин. По его словам, все игроки получили статус свободных агентов. При этом не исключено, что «Урал» вернется в турнир через год. Пока же регион в Суперлиге-1 будет представлять «Уралмаш», который в основном содержится на частные деньги.

В досрочно завершенном сезоне Суперлиги-1 «Урал» занял только 13-е место. Еще по ходу чемпионата у клуба возникали финансовые проблемы, а пандемия коронавируса еще больше усугубила ситуацию.

— К сожалению, «Урал» пропустит сезон-2020/21 в Суперлиге, — отметил в разговоре с «Известиями» Станислав Еремин. — Это грустный день для нас. Увы, экономические проблемы, вызванные коронавирусом, ударили по нашему клубу. Надеюсь, что мы не прощаемся с турниром, а уходим на паузу. Будем прилагать все усилия, чтобы вернуться в Суперлигу-1 через год.

«Урал» — двукратный чемпион Суперлиги-1 (2011/12, 2012/13). Станислав Еремин встал во главе клуба в 2015 году. В 2018-м губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил перед президентом клуба задачу разработать трехлетнюю программу развития, итогом которой должен стать выход команды в Единую лигу.

Екатеринбург обладает всей логистикой и инфраструктурой, чтобы принимать баскетбольные матчи самого высокого уровня: международный аэропорт, много отелей высокого класса и зал на 5 тыс. зрителей, где выступает женский УГМК (многократный чемпион Евролиги). Тем не менее клуб так и не подготовил заявку для вступления в международный турнир, а теперь и вовсе лишился профессионального статуса.

— Мы не будем играть сезон-2020/21 даже в Суперлиге-2, — пояснил Станислав Еремин. — Не вижу смысла опускаться вниз.

При этом другой клуб из Екатеринбурга — «Уралмаш» — станет одним из фаворитов Суперлиги-1. Команда была очень активна на рынке, подписав целый ряд качественных игроков.