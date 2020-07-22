Закон о повышении предельного возраста молодежи до 35 лет внесен в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому молодежью будут считаться люди до 35 лет. Соответствующий документ размещен в среду, 22 июля, в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Ранее молодежью считались граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

Проект документа подготовлен группой членов Совета Федерации и депутатов Госдумы. Проект разработан в целях развития поправок к Конституции РФ

«Особо стоит отметить, что проектом федерального закона сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежи» — это лица в возрасте от 14 до 35 лет. Увеличение возраста до 35 лет позволит молодым людям воспользоваться мерами государственной поддержки (например, получение гранта по результатам всероссийского конкурса молодежных проектов)», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Также законопроект устанавливает на федеральном уровне определение таких понятий как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к «молодежи».

Кроме того, в проекте перечислены субъекты, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики, а также ее цели, принципы и основные направления.

«Их реализация будет осуществляться с учетом социальных потребностей молодежи, национальных традиций территорий соответствующих регионов, в том числе в рамках государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ субъектов, муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по поддержке молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений», — отметили авторы инициативы.

Указано, что принятие законопроекта позволяет выстроить систему государственных органов власти, уполномоченных осуществлять такую политику, и закрепляет их полномочия на всех уровнях. Так, государственная власть наделяется полномочиями по разработке и проведении единой молодежной политики.

О новой редакции закона о молодежной политике 15 июля рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев.

Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, в свою очередь, отметил, что если предельный возраст все-таки повысят, то «молодежью» cнова станут около 13 млн человек. Они смогут участвовать в различных возрастных форумах и конкурсах.