Поставки аппаратов ИВЛ «Авента-М» возобновились

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в Концерн радиоэлектронные технологии, КРЭТ) с 22 июля возобновил поставки новых аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» в рамках заключенных контрактов. Они были приостановлены после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

«Росздравнадзор выдал обновленное регистрационное удостоверение на АИВЛ «Авента М», — сообщили ТАСС в пресс-службе концерна. Там также отметили, что КРЭТ перепроверяет ранее поставленные изделия.

О том, что Росздравнадзор выдал регистрационное удостоверение на аппараты ИВЛ, произведенные УПЗ, стало известно ранее в этот же день. Сообщалось, что документ датирован 21 июля и подписан главой ведомства Дмитрием Павлюковым.

10 июля глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что концерн учел замечания Росздравнадзора по аппаратам «Авента-М». Он также добавил, что проверка службы не выявила в аппаратах каких-либо нарушений, которые могли бы стать причиной возгораний.

Проверки аппаратов начались после пожаров в больницах Санкт-Петербурга и Москвы. 12 мая аппарат ИВЛ загорелся в реанимации петербургской больницы Святого Георгия, жертвами стали пять человек. Еще одно возгорание произошло 9 мая в ГКБ №50 имени Спасокукоцкого в Москве, тогда погиб один человек.

Росздравнадзор приостановил 13 мая использование партии аппаратов «Авента-М». На следующий день стало известно, что сотрудники СКР начали проверку на Уральском приборостроительном заводе. Кроме того, на заводе, производящем эти аппараты, сменилось руководство.

По данным ТАСС, КРЭТ, входящий в состав «Ростеха», по решению правительства назначен единым поставщиком аппаратов ИВЛ в больницы в рамках госконтракта с Минпромторгом. Концерн должен был поставить регионам 6,7 тыс. устройств на 7,5 млрд рублей.