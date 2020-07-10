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Ростех учел замечания Росздравнадзора по аппаратам ИВЛ «Авента-М»

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Замечания Росздравнадзора по аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», полученные после возгораний в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, учтены. Об этом в пятницу, 10 июля, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Аппараты были произведены Уральским приборостроительным заводом, входящим в АО «КРЭТ» в составе Ростеха.

В состоянии дефекта: причиной трагедии мог стать аппарат ИВЛ
Приборы проверяют на безопасность после возгораний в больницах Москвы и Санкт-Петербурга

«Все замечания Росздравнадзора учтены, вносятся коррективы в документацию, аппараты проходят дополнительную проверку силами завода-изготовителя», — уточнил глава ведомства.

По его словам, проведенная проверка аппаратов ИВЛ со стороны Росздравнадзора не выявила в аппаратах каких-либо нарушений, которые могли бы стать причиной возгорания. В этой связи госконтракт на поставку аппаратов продолжает действовать, и предприятие продолжает выпуск ИВЛ для выполнения условий всех заключенных контрактов, в том числе поставок за границу.

Чемезов рассказал, что в настоящее время продолжается следствие, до окончания которого выводы о причинах возгорания делать преждевременно. Глава Ростеха указал, что окончательный результат даст только множество экспертиз, как аппаратов, так и условий их эксплуатации.

Проверки этих аппаратов начались после пожаров в больницах Санкт-Петербурга и Москвы. 12 мая аппарат ИВЛ загорелся в реанимации петербургской больницы Святого Георгия, жертвами которого стали пять человек. Еще одно возгорание произошло 9 мая в ГКБ № 50 имени Спасокукоцкого в Москве, тогда погиб один человек.

Росздравнадзор приостановил 13 мая использование партии аппаратов «Авента-М». На следующий день стало известно, что сотрудники СКР начали проверку на Уральском приборостроительном заводе. Кроме того, на заводе, производящем эти аппараты, сменилось руководство.

По данным ТАСС, российское правительство назначило КРЭТ единым поставщиком аппаратов ИВЛ в больницы в рамках госконтракта с Минпромторгом. Концерн должен был поставить регионам 6,7 тыс. устройств на 7,5 млрд рублей.

В конце июня Уральский приборостроительный завод дополнительно протестировал аппараты ИВЛ «Авента-М», но нареканий к их техническим характеристикам не нашел.

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