Мишустин оценил работу фармпромышленности на фоне пандемии коронавируса

Фармацевтическая промышленность России выдержала вызовы пандемии коронавируса, и критического дефицита препаратов удалось избежать. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя ежегодный отчет правительства в Госдуме.

Он отметил, что по итогам прошлого года медицинская и фармацевтическая отрасли показали значительный прирост — около 20%. Он упомянул и о качественных изменениях — о появлении новых препаратов для лечения ВИЧ, онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Все это стало хорошим подспорьем, когда из-за распространения коронавируса понадобилось резко нарастить производство лекарств, средств индивидуальной защиты, медицинской техники. Фармацевтика и медпром справились с поставленными задачами — критического дефицита удалось избежать», — сказал Мишустин.

Премьер-министр добавил, что необходимо усилить устойчивость экономики и системы здравоохранения к рискам, которые могут возникнуть в будущем.

На прошлой неделе Мишустин заявил, что отечественная система здравоохранения справляется с нагрузкой на фоне коронавируса и во многом это заслуга врачей и медицинских работников.

В конце июня президент России Владимир Путин указал на способность российской системы здравоохранения реагировать на самые непростые вызовы и подчеркнул, что отрасль оказалась готова к борьбе с коронавирусом, несмотря на «преобразования, целесообразность которых часто подвергалась сомнениям».