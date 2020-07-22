Инженер Ford собрал из Lego внедорожник Bronco

Инженер компании Ford Питер Блэкерт собрал из деталей Lego игрушечную копию внедорожника Bronco. Фото машины он выложил в своем Instagram.

Для создания модели Питер Блэкерт использовал подходящие детали от разных наборов Lego, так как официально конструктор для сборки внедорожника еще не выпускался.

Инженер создал двух- и четырехдверную версии автомобиля. Они оснащаются съемной крышей, открывающимся капотом и дверьми, а также запасным колесом.

Новый Ford Bronco был представлен в середине июля 2020 года. Серийная версия автомобиля построена на базе среднеразмерного пикапа Ranger. Новинка будет предлагаться как в двух-, так и в четырехдверном исполнении. Новый Bronco имеет дорожный просвет 294 мм и может преодолевать водные препятствия глубиной до 851 мм.

Автомобиль получил 2,3-литровый мотор мощностью 270 л.с. и 310-сильный двигатель объемом 2,7 л. Вместе с силовыми агрегатами могут работать семискоростная механическая коробка передач или 10-ступенчатый «автомат».

20 июля сообщалось, что Ford Sollers представила новую специальную версию автомобиля Ford Transit для охоты и рыбалки.