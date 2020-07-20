Прямой эфир

Ford выпустил Transit для охотников

0
Фото: Ford Sollers
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Ford Sollers представила новую специальную версию автомобиля Ford Transit для охоты и рыбалки. Об этом 20 июля сообщает «Автостат».

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Отмечается, что автомобиль построен на базе грузопассажирского Ford Transit полной массой 3500 кг и рассчитан на перевозку шести человек. Модель оборудована экспедиционным багажником на крыше, лестницей на задней двери, противотуманными фарами и пятью дополнительными прожекторами.

В салоне установлены столик, сейф для оружия и бак с водой для мытья рук. На распашных дверях закреплены топор, лопата, а также ножовка по дереву. В комплект также входят 20-литровая экспедиционная канистра и зимняя резина на дисках.

Автомобиль оснащен 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 125 л.с.

14 июля сообщалось, что компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020