Ford выпустил Transit для охотников

Компания Ford Sollers представила новую специальную версию автомобиля Ford Transit для охоты и рыбалки. Об этом 20 июля сообщает «Автостат».

Отмечается, что автомобиль построен на базе грузопассажирского Ford Transit полной массой 3500 кг и рассчитан на перевозку шести человек. Модель оборудована экспедиционным багажником на крыше, лестницей на задней двери, противотуманными фарами и пятью дополнительными прожекторами.

В салоне установлены столик, сейф для оружия и бак с водой для мытья рук. На распашных дверях закреплены топор, лопата, а также ножовка по дереву. В комплект также входят 20-литровая экспедиционная канистра и зимняя резина на дисках.

Автомобиль оснащен 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 125 л.с.

14 июля сообщалось, что компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco.