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Ford представил новый внедорожник Bronco

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Фото: Ford
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Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek.

Серийная версия автомобиля построена на базе среднеразмерного пикапа Ranger. Новинка будет предлагаться как в двух-, так и в четырехдверном исполнении. Новый Bronco имеет дорожный просвет в 294 мм и может преодолевать водные препятствия глубиной до 851 мм.

Автомобиль получил 2,3-литровый мотор мощностью 270 л.с. и 310-сильный двигатель объемом 2,7 л. Вместе с силовыми агрегатами могут работать семискоростная механическая коробка передач или 10-ступенчатый «автомат».

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Фото: Ford

В салоне установлена мультимедийная система SYNC4 с восьмидюймовым сенсорным экраном. Опционально доступна камера кругового видеообзора.

Что касается стоимости новинки, то двухдверная версия будет стоить от $29 995 (2,1 млн рублей), а четырехдверная — от $34 695 (2,45 млн рублей).

9 июля сообщалось, что в итальянском городе Оффанья неисправная дорожная камера выписала местной автомобилистке штраф за превышение допустимой скорости в 10 раз.

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