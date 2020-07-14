Ford представил новый внедорожник Bronco

Американская компания Ford представила новое поколение внедорожника Bronco. Об этом 14 июля сообщает Carsweek.

Серийная версия автомобиля построена на базе среднеразмерного пикапа Ranger. Новинка будет предлагаться как в двух-, так и в четырехдверном исполнении. Новый Bronco имеет дорожный просвет в 294 мм и может преодолевать водные препятствия глубиной до 851 мм.

Автомобиль получил 2,3-литровый мотор мощностью 270 л.с. и 310-сильный двигатель объемом 2,7 л. Вместе с силовыми агрегатами могут работать семискоростная механическая коробка передач или 10-ступенчатый «автомат».

Фото: Ford

В салоне установлена мультимедийная система SYNC4 с восьмидюймовым сенсорным экраном. Опционально доступна камера кругового видеообзора.

Что касается стоимости новинки, то двухдверная версия будет стоить от $29 995 (2,1 млн рублей), а четырехдверная — от $34 695 (2,45 млн рублей).

9 июля сообщалось, что в итальянском городе Оффанья неисправная дорожная камера выписала местной автомобилистке штраф за превышение допустимой скорости в 10 раз.