Водителя Ford Focus оштрафовали за скорость 703 км/ч

В итальянском городе Оффанья неисправная дорожная камера выписала местной автомобилистке штраф за превышение допустимой скорости в 10 раз. Об этом 9 июля пишет Motor.

Так, по данным устройства, женщина разогнала свой Ford Focus до 703 км/ч. Полиция не стала проверять показания камеры и оформила владелице автомобиля взыскание в размере €850 (68 тыс. рублей).

Кроме того, водитель получила отметку о 10 штрафных баллах в своем удостоверении. Она не согласилась с таким строгим наказанием и намеревается его обжаловать.

10 июня сообщалось, что водитель «Жигулей», который проехал по центру Екатеринбурга с прицепленным к автомобилю бассейном, будет оштрафован ГИБДД за нарушение ПДД.