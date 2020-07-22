В России число безработных с начала апреля выросло в 3,5 раза

Число безработных граждан, официально зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля выросло в 3,5 раза. Об этом в среду, 22 июля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя ежегодный доклад правительства в Госдуме.

«Коронавирус сильно изменил рынок труда. С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в службах занятости, выросло в три с половиной раза. Сейчас их около 3 млн человек», — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что правительство продлило на три месяца выплату пособий тем, кто потерял работу до начала эпидемии коронавируса.

«Максимально помогли людям, которые потеряли работу после 1 марта, в том числе увеличив пособие по безработице. Это свыше миллиона человек», — добавил Мишустин.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин отметил, что меры по борьбе с кризисом в России, который был вызван пандемией коронавируса, «попали в точку». Это, в частности, прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей.

В начале июля Путин выразил надежду на то, что резкого скачка безработицы в стране из-за распространения коронавируса удастся избежать.

За несколько недель до этого российский лидер поручил принять меры для полного восстановления рынка труда к 2021 году. По мнению президента, в стране есть необходимые ресурсы и возможности, чтобы «быстро восстановить национальную экономику, выйти на траекторию роста».