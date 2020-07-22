Росздравнадзор снова разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор снова выдал регистрационное удостоверение на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

Удостоверение датировано 21 июля и подписано главой ведомства Дмитрием Павлюковым.

10 июля глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что концерн учел замечания Росздравнадзора по аппаратам «Авента-М».

По его словам, проведенная проверка аппаратов ИВЛ со стороны Росздравнадзора не выявила в аппаратах каких-либо нарушений, которые могли бы стать причиной возгорания. Госконтракт на поставку аппаратов продолжает действовать, и предприятие продолжает выпуск ИВЛ для выполнения условий всех заключенных контрактов, в том числе поставок за границу.

Чемезов рассказал, что следствие не завершено и выводы о причинах возгорания делать преждевременно. Глава «Ростеха» указал, что окончательный результат даст только множество экспертиз как аппаратов, так и условий их эксплуатации.

Проверки аппаратов начались после пожаров в больницах Санкт-Петербурга и Москвы. 12 мая аппарат ИВЛ загорелся в реанимации петербургской больницы Святого Георгия, жертвами которого стали пять человек. Еще одно возгорание произошло 9 мая в ГКБ № 50 имени Спасокукоцкого в Москве, тогда погиб один человек.

Росздравнадзор приостановил 13 мая использование партии аппаратов «Авента-М». На следующий день стало известно, что сотрудники СКР начали проверку на Уральском приборостроительном заводе. Кроме того, на заводе, производящем эти аппараты, сменилось руководство.

По данным ТАСС, российское правительство назначило КРЭТ, входящий в состав «Ростеха», единым поставщиком аппаратов ИВЛ в больницы в рамках госконтракта с Минпромторгом. Концерн должен был поставить регионам 6,7 тыс. устройств на 7,5 млрд рублей.