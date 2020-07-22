Еще 1168 москвичей вылечились от коронавируса

Еще 1168 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших почти достигло 173 тыс. человек, сообщила 22 июля заместитель мэра города Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1168 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 172 939», — сообщила вице-мэр.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы — это возможно для человека в возрасте 18–55 лет, переболевшего коронавирусной инфекцией, не имеющего хронических заболеваний, а также с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, излечившиеся от инфекции, могут стать и социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится на дому.

21 июля сообщалось о 853 пациентах, излечившихся от коронавируса в Москве за сутки.

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