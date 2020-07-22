В России выявлено 5862 случая коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 5862 случая коронавируса. Об этом сообщил оперативный штаб в среду, 22 июля.

Максимальное число новых пациентов зарегистрировано в Москве — 638 человек, минимальное в Севастополе — 1.

Зафиксировано 165 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9669 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 789 190 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 745 летальных исходов, выздоровели 572 053 человека.

20 июля оперативный штаб сообщил сразу о двух рекордах: минимальная смертность с 4 мая (85 случаев), в Санкт-Петербурге впервые с 28 апреля зафиксировано менее 200 новых случаев коронавируса.

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