Голикова поручила Минтруду проработать вопрос обслуживания пенсионеров и инвалидов

Вице-премьер России Татьяна Голикова дала Минтруду поручение проработать надомное обслуживание пожилых людей и инвалидов на период после пандемии. Срок отчета по поручению до 30 июля.

Также Голикова дала Минстрою, Минздраву и Минтруду поручение рассмотреть вопрос о подготовке совместных рекомендаций для регионов по проектированию новых стационарных учреждений. Они должны быть организованы так, чтобы в условиях пандемии можно было изолировать не менее трети проживающих, передает «РИА Новости».

Кроме того, Минтруду поручено проинформировать совет о результатах работы по подготовке предложения для совершенствования квотирования рабочих мест для инвалидов. Также ведомство должно совместно с Минздравом разработать документы, по которым на период повышенной готовности из-за COVID-19 на властей регионов возлагается ответственность за организацию в учреждениях соцосблуживания противоэпидемических мероприятий, включая лечение постояльцев от коронавируса.

15 июля Голикова заявила, что летальность от коронавируса в России намного ниже, чем в других странах.