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Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19 в России

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Массовое производство вакцины от коронавируса в России, вероятно, начнется не ранее, чем через полгода. Такое мнение выразил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.

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По словам специалиста, организация крупного производства вакцины с учетом всех стандартов требует не менее года. Однако в случае срочности на некоторые требования могут закрыть глаза, тогда понадобится около шести месяцев.

Волчков объяснил, что основная сложность заключается именно в промышленном производстве большого количества нового препарата. Для этого может понадобиться новая инфраструктура.

«Пока за вакциной не видим четко выраженной фармацевтической компании, во всяком случае, официально об этом не говорят», — цитирует его 22 июля «РИА Новости».

В настоящее время в РФ завершаются клинические испытания сразу нескольких вакцин от COVID-19. Накануне Минобороны сообщило о готовности вакцины, создаваемой военными специалистами в сотрудничестве с НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Также этап испытаний еще одного препарата завершили в Сеченовском университете. По словам специалистов у всех добровольцев вырабатывался иммунитет к коронавирусу.

Тогда же глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) инвестиций Кирилл Дмитриев предположил, что производство вакцин может начаться уже в августе сразу после получения одобрения от регуляторов.

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