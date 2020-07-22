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Пелоси обвинила Трампа в кризисной ситуации с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Президент США Дональд Трамп своим бездействием в отношении пандемии коронавируса создал кризисную ситуацию с распространением заболевания в стране, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

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Пелоси подчеркнула, что заявления Трампа о пандемии, а также то, что он начал надевать медицинскую маску, показывают, что президент признал свои ошибки.

«Он надел маску и признал, что это не мистификация, а пандемия, которая станет хуже, прежде чем станет лучше из-за его бездействия», — заявила она в интервью CNN 21 июля.

Пелоси добавила, что если бы президент еще несколько месяцев назад обратился к людям с призывом носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию, то к нему прислушались бы больше людей.

По ее мнению, неправильная реакция Трампа на коронавирус привела к смертям тысяч американцев.

«Будем надеяться, что президент приблизится к пониманию реальности этой пандемии, этого «вируса Трампа», — подчеркнула спикер.

Ранее Трамп заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране, вероятнее всего, ухудшится. При этом он подчеркнул, что смертность от осложнений коронавируса в стране продолжает снижаться.

На сегодняшний день США лидируют в мире по статистике смертей от коронавируса. По данным портала Worldometer, в стране зафиксировано почти 145 тыс. скончавшихся пациентов c диагнозом COVID-19 и более 4 млн случаев этого заболевания.

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