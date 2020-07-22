Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране, вероятнее всего, ухудшится.

«Вероятно, что сначала ситуация ухудшится перед тем, как будет лучше. Мне не нравится говорить это, но так обстоят дела», — приводит его слова CNBC 21 июля.

Американский лидер подчеркнул, что на подобные выводы его натолкнул опыт зарубежных стран. При этом Трамп подчеркнул, что смертность от осложнений коронавируса в стране продолжает снижаться.

На сегодняшний день США лидируют в мире по статистике смертей от коронавируса. По данным портала Worldometer, в стране зафиксировано более 144 тыс. скончавшихся пациентов c диагнозом COVID-19 и более 4 млн случаев этого заболевания.

13 июля Трамп заявил, что в ряде больших стран, в том числе в России, получили бы иную, менее оптимистичную картину распространения коронавирусной инфекции, если бы тестировали людей так же интенсивно, как и в США.

Также глава Белого дома заявил, что в Соединенных Штатах «лучшая и самая интенсивная» система тестирования на коронавирус, что объясняет высокое количество заражений, о которых в стране сообщается ежедневно.