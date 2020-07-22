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Невролог назвала простые способы борьбы со стрессом

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Фото: Depositphotos
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Психиатр, невролог Ольга Котова рассказала, как побороть стресс, не прибегая к обильным перекусам или выпивке.

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По словам специалиста, нередко люди именно такими методами пытаются снять напряжение, но это только вредит здоровью.

Лучшим вариантом преодолеть стресс будет отвлечение от внутренних эмоций на что-то внешнее, считает Котова.

«Есть такой метод, когда ты взбудоражен, нервничаешь, переживаешь, найти в комнате, например, пять предметов определенного цвета или из определенного материала. Чем сложнее найти в комнате предметы, тем проще расслабиться», — привела пример специалист.

Еще один метод — тактильные ощущения. В данном случае можно использовать специальные игрушки-антистресс, наполненные шариками. Так получится отвлечься от эмоций на ощущения.

«Если чрезвычайно острый стресс, это не поможет, и без медикаментозной терапии, скорее всего, не обойтись. Смысл в том, чтобы вы успокоились, расслабились, начали оценивать адекватно ситуацию», — цитирует Котову радио Sputnik 22 июля.

12 июля психолог Георгий Солодовников рассказал, как пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничения отразились на мышлении и ощущениях людей. Он отметил, что многие стали больше ценить работу и личное пространство.

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