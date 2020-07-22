Невролог назвала простые способы борьбы со стрессом

Психиатр, невролог Ольга Котова рассказала, как побороть стресс, не прибегая к обильным перекусам или выпивке.

По словам специалиста, нередко люди именно такими методами пытаются снять напряжение, но это только вредит здоровью.

Лучшим вариантом преодолеть стресс будет отвлечение от внутренних эмоций на что-то внешнее, считает Котова.

«Есть такой метод, когда ты взбудоражен, нервничаешь, переживаешь, найти в комнате, например, пять предметов определенного цвета или из определенного материала. Чем сложнее найти в комнате предметы, тем проще расслабиться», — привела пример специалист.

Еще один метод — тактильные ощущения. В данном случае можно использовать специальные игрушки-антистресс, наполненные шариками. Так получится отвлечься от эмоций на ощущения.

«Если чрезвычайно острый стресс, это не поможет, и без медикаментозной терапии, скорее всего, не обойтись. Смысл в том, чтобы вы успокоились, расслабились, начали оценивать адекватно ситуацию», — цитирует Котову радио Sputnik 22 июля.

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