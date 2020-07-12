Специалист рассказал о переменах в психологии россиян из-за коронавируса

Специалист Кризисного центра в Челябинске, психолог Георгий Солодовников рассказал, как пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничения отразились на мышлении и ощущениях людей.

По его мнению, многие стали больше ценить работу и личное пространство. Эмидемия продемонстрировала миру, как легко потерять работу. Кроме того, за период карантина и самоизоляции люди устали друг от друга.

«Люди начали ценить личное пространство, возможность насладиться одиночеством. То есть тем временем, когда ты спокойно читаешь книгу или пишешь стихи, да и мало ли чего. Его стало меньше, так как люди часто живут по несколько человек в квартире, и от каких-то привычек и хобби приходиться отказаться», — цитирует психолога 12 июля «Российская газета».

По словам Солодовникова, решить проблему с нехваткой личного пространства – просто, достаточно попросить родных не трогать вас некоторое время, а также стараться прийти к компромиссным решениям.

По словам психолога, изменит пандемия и обыденные привычки: люди запомнят важность мыться рук и социальной дистанции, а также начнут ценить личное пространство друг друга.

Указал Солодовников и на парадокс: пока не был объявлен запрет на прогулки, никто гулять и путешествовать так яростно не стремился.

«Это и есть психология изоляции: то, что не запрещено, никому не интересно. Если же хочешь приковать к чему-то внимание — запрети это. Думаю, covid-поколение будет больше гулять, проводить время на свежем воздухе», — добавил специалист.

6 июля психолог рассказала о влиянии пандемии на физический контакт при общении. По словам психотерапевта Сары Реджинеллы, здоровый физический контакт при общении восстановится после ухода последствий коронавируса.