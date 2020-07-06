Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса
Общество
Прокуратура на Сахалине начала проверку после голодовки рабочих в обсерваторе
Наука
В России разработали уникальный метод создания порошковых композитов
Мир
Трамп заявил о снижении смертности от COVID-19 в США
Экономика
Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Сюжет:

Психолог рассказала о влиянии пандемии на физический контакт при общении

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Здоровый физический контакт при общении восстановится после ухода последствий пандемии коронавируса. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» по случаю Всемирного дня поцелуя, который отмечается в понедельник, 6 июля, выразила итальянский психолог и психотерапевт Сара Реджинелла.

По ее словам, сейчас мы живем в обстановке, в которой реальные отношения заменяются виртуальными. Люди работают, учатся и общаются онлайн, теряя способность входить в телесный контакт. Реджинелла считает, что такие дни, как Всемирный день поцелуя, дает возможность задуматься о физическом общении между людьми и лучше узнать свое тело.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Психолог добавила, что карантин и его последствия, которые предполагают безопасную дистанцию между гражданами, принесли губительные последствия. Люди в средиземноморских странах привыкли обниматься и сокращать расстояние между друг другом.

Итальянский врач рассказала, что во время карантина ученые провели ряд исследований, в том числе на тему безопасной дистанции. Опрос показал, что люди без физического контакта чувствовали себя одинокими и изолированными.

«Нынешняя жизнь, где счастье дают лайки в Facebook или общение с людьми на расстоянии тысяч километров, может в долгосрочной перспективе быть опасна для нашей психики. По-моему, это здоровая и важная вещь – проявлять своим чувства и любовь через конкретные жесты, объятия, прикосновения и поцелуи», — считает Реджинелла.

Пока возможности вернуться к прежним привычкам (например, итальянцы приветствуют друг друга именно поцелуем) нет, поэтому на смену им пришли прикосновения локтями или кулаками при встрече. Причем такая практика распространилась даже в официальных кругах, в том числе политических.

Психолог заключила, что как только ситуация стабилизируется Италия непременно вернется к объятиям и поцелуям, потому что итальянцы очень эмоциональный народ, а их культура очень физическая.

13 июня доцент факультета искусства и наук Катарского университета Мунтасир аль-Хама рассказал, что арабские мужчины не станут изменять традициям и отказываться от приветствия носами из-за распространения коронавируса. По его словам, в странах Персидского залива укоренилось много традиций, которые из-за коронавируса не будут меняться.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020