Психолог рассказала о влиянии пандемии на физический контакт при общении

Здоровый физический контакт при общении восстановится после ухода последствий пандемии коронавируса. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» по случаю Всемирного дня поцелуя, который отмечается в понедельник, 6 июля, выразила итальянский психолог и психотерапевт Сара Реджинелла.

По ее словам, сейчас мы живем в обстановке, в которой реальные отношения заменяются виртуальными. Люди работают, учатся и общаются онлайн, теряя способность входить в телесный контакт. Реджинелла считает, что такие дни, как Всемирный день поцелуя, дает возможность задуматься о физическом общении между людьми и лучше узнать свое тело.

Психолог добавила, что карантин и его последствия, которые предполагают безопасную дистанцию между гражданами, принесли губительные последствия. Люди в средиземноморских странах привыкли обниматься и сокращать расстояние между друг другом.

Итальянский врач рассказала, что во время карантина ученые провели ряд исследований, в том числе на тему безопасной дистанции. Опрос показал, что люди без физического контакта чувствовали себя одинокими и изолированными.

«Нынешняя жизнь, где счастье дают лайки в Facebook или общение с людьми на расстоянии тысяч километров, может в долгосрочной перспективе быть опасна для нашей психики. По-моему, это здоровая и важная вещь – проявлять своим чувства и любовь через конкретные жесты, объятия, прикосновения и поцелуи», — считает Реджинелла.

Пока возможности вернуться к прежним привычкам (например, итальянцы приветствуют друг друга именно поцелуем) нет, поэтому на смену им пришли прикосновения локтями или кулаками при встрече. Причем такая практика распространилась даже в официальных кругах, в том числе политических.

Психолог заключила, что как только ситуация стабилизируется Италия непременно вернется к объятиям и поцелуям, потому что итальянцы очень эмоциональный народ, а их культура очень физическая.

13 июня доцент факультета искусства и наук Катарского университета Мунтасир аль-Хама рассказал, что арабские мужчины не станут изменять традициям и отказываться от приветствия носами из-за распространения коронавируса. По его словам, в странах Персидского залива укоренилось много традиций, которые из-за коронавируса не будут меняться.