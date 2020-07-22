В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией

Президент Абхазии Аслан Бжания предложил российскому правительству постепенно снимать ограничения на границе между государствами, сообщается на сайте кабинета министров республики 21 июля.

«Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Абхазия готова к снятию ограничений в любое время, однако этот вопрос решается по согласованию с российской стороной.

За весь период пандемии в республике было зафиксировано 38 случаев заболевания, 37 пациентов выздоровели, один скончался. За последние пять недель новых случаев инфицирования не выявлено.

Ранее в тот же день сообщалось, что ограничения по пересечению границы Абхазии с Россией продлены до 28 июля.

Исключение сделано для дипломатов, аккредитованных в республике, военных погрануправления ФСБ РФ в Абхазии и объединенной российской военной базы, водителей, осуществляющих грузовые перевозки.

8 апреля Абхазия закрыла границу с Россией из-за распространения коронавируса.