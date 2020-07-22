Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальном тепле в ряде регионов РФ
Мир
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 15 млн
Наука
В России успешно испытали созданный с помощью 3D-печати авиадвигатель
Мир
По меньшей мере 11 человек пострадали при стрельбе в Чикаго
Сюжет:

В Абхазии предложили поэтапно снимать ограничения на границе с Россией

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Абхазии Аслан Бжания предложил российскому правительству постепенно снимать ограничения на границе между государствами, сообщается на сайте кабинета министров республики 21 июля.

В Москву из окраин: возможные повороты эпидемии COVID-19 в России
Эксперты оценили, как растущая заболеваемость в мире соотносится с падающей кривой в нашей стране

«Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Абхазия готова к снятию ограничений в любое время, однако этот вопрос решается по согласованию с российской стороной.

За весь период пандемии в республике было зафиксировано 38 случаев заболевания, 37 пациентов выздоровели, один скончался. За последние пять недель новых случаев инфицирования не выявлено.

Ранее в тот же день сообщалось, что ограничения по пересечению границы Абхазии с Россией продлены до 28 июля.

Исключение сделано для дипломатов, аккредитованных в республике, военных погрануправления ФСБ РФ в Абхазии и объединенной российской военной базы, водителей, осуществляющих грузовые перевозки.

8 апреля Абхазия закрыла границу с Россией из-за распространения коронавируса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020