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Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Мать восьмилетней Вики Т., убитой на Сахалине в начале июля, пропала и не выходит на связь, сообщили 21 июля в администрации Южно-Сахалинска в Telegram.

Как стало известно, женщина оставила своего второго ребенка знакомой и не появлялась несколько дней. Она объявлена в розыск.

«Специалисты отдела опеки и попечительства Южно-Сахалинска поместили мальчика в детскую областную больницу для наблюдения, поскольку знакомая заявила, что малыш плохо ел и ему требовался тщательный уход», — указали в мэрии.

Отмечается, что мальчику около двух лет. Угрозы его жизни нет.

По данным Sakh.com, 22 июля женщину нашли в квартире ее знакомого. На нее составлен административный протокол за оставление ребенка. Решение о возвращении малыша матери примет специальная комиссия.

6 июля в пригороде Южно-Сахалинска пропала восьмилетняя Вика. Четыре дня спустя тело девочки нашли в лесу. Было установлено, что ребенка изнасиловали и убили. В настоящее время подозреваемые в совершении преступления находятся под стражей. Ими оказались 31-летняя женщина и 45-летний ранее судимый мужчина.

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