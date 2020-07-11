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Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета в субботу, 11 июля.

Обвиняемые — семейная пара без определенного места жительства. 31-летней женщине инкриминируют похищение человека, 45-летнему ранее судимому мужчине — убийство, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Восьмилетняя Виктория Т. 6 июля вышла из дома в пригороде Южно-Сахалинска и не вернулась.

Поисками ребенка занимались силовики, городские власти и волонтеры, в общей сложности около 500 человек. Четыре дня спустя они нашли тело девочки с признаками насильственной смерти.

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