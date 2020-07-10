Пропавшая на Сахалине восьмилетняя девочка найдена мертвой

Пропавшую 6 июля в Сахалинской области восьмилетнюю Викторию Т. обнаружили в пятницу, 10 июля, погибшей.

Как пишет ИА Sakh.com, тело ребенка поисковики нашли в районе села Пятиречье Холмского района.

По некоторым данным, девочка была обнаружена в водоеме.

В ее поисках участвовали более 500 человек. Возбуждено уголовное дело.

7 июля стало известно, что в Карелии пропал школьник, о местонахождении мальчика ничего не известно несколько дней.