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В Карелии пропал школьник

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Фото: МВД по Республике Карелия
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В Республике Карелия пропал школьник, о местонахождении мальчика ничего не известно несколько дней. Об этом во вторник, 7 июля, пишет «КарелInform» со ссылкой на региональное отделение МВД.

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«В субботу, 4 июля, в период времени с 10 до 19 часов из дома в п. Деревянка Прионежского района Карелии ушёл Дмитрий Широков, 2006 года рождения», — сообщает издание.

По данным правоохранителей, ребенок был одет в серую куртку и мастерку, штаны цвета хаки, а также в чёрные кроссовки. Предполагается, что школьник может находиться в Петрозаводске.

Жителей Карелии просят сообщать значимые сведения о пропавшем мальчике по телефону: +7(8142) 73-90-22.

1 июля сотрудники Росгвардии нашли живой 11-летнюю девочку, которая пропала в городе Березняки Пермского края в ночь на 29 июня. Школьница ушла из квартиры жилого дома по улице Свердлова, где проживала с бабушкой и дедушкой. Поисковые отряды в течение двух суток осматривали предполагаемые места нахождения ребенка. Девочку обнаружили спящей на улице в кустах в одном из районов города.

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