Экологи предложили поощрять сдачу отходов «зелеными проездными»

В России предложили ввести «зеленые проездные» для тех, кто сдает пригодные к переработке отходы. С соответствующей инициативой экологи «Всероссийского общества охраны природы» обратились к главе Минтранса Евгению Дитриху.

Идея заключается в том, что в зависимости от массы и количества сданных видов твердых коммунальных отходов владельцы проездных смогут рассчитывать на льготные тарифы в общественном транспорте. Такие билеты, считают авторы инициативы, будут иметь специальные идентификаторы, срок действия и цифровую защиту.

Выдавать такие проездные предлагается за сдачу полиэтилена низкого и высокого давления (ПНД и ПВД), полиэтилентерефталата (ПЭТ), макулатуры, использованных аккумуляторов.

Кроме того, предлагается обсудить монтаж аппаратов для приема упаковки — фандоматов — на остановках общественного транспорта, в аэропортах и на вокзалах. При этом сам проездной билет также нужно изготавливать из переработанных материалов.

«Просим вас рассмотреть возможность внесения изменений в стратегию развития общественного транспорта до 2030 года в части введения единого проездного билета со специальной маркировкой «Зеленый проездной», — цитирует текст письма «РИА Новости» в среду, 22 июля.

20 июля сообщалось, что на Малой Охте в Санкт-Петербурге оборудуют экодомики для сдачи отходов. Это муниципальное образование стало пилотным проектом по внедрению раздельного сбора мусора.