Экодомики для раздельного сбора мусора установят в Петербурге

На Малой Охте в Санкт-Петербурге оборудуют экодомики для сдачи отходов. Об этом рассказала специалист отдела благоустройства, комфортной городской среды и потребительского рынка администрации МО «Малая Охта» Анна Подуто.

По её словам, именно это муниципальное образование стало пилотным проектом по внедрению раздельного сбора, информирует телеканал «78». «Баки установлены на 33 площадках из 40. Ранее мы собирали только пластик, теперь у жителей появилась возможность сдавать и стекло на 13 адресах», — рассказала Подуто. Она также добавила, что баки пользуются спросом у жителей — из-за быстрой заполняемости сроки их вывоза приходится корректировать.

В России предлагают отказаться от мусоропроводов во всех многоквартирных домах, а не только в новостройках. С такой инициативой к главе Минстроя обратились Общественная палата (ОП) РФ, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества. В крайнем случае, если законсервировать все мусоропроводы будет невозможно, их будут использовать только для одного вида отходов (например, органических).