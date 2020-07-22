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Безопасность российского препарата при лечении СOVID-19 признала международная комиссия

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Отечественный препарат «Полиоксидоний» прошел испытания по международному протоколу ВОЗ при лечении СOVID-19. Согласно полученным результатам, независимый международный наблюдательный комитет подтвердил безопасность этого иммуномодулятора. Ожидается, что на весь проект будет потрачено около 1 млрд рублей.

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Как сообщил «Известиям» президент компании, создавшей препарат, Михаил Цыферов, лекарство повышает иммунную резистентность в отношении заболеваний верхних и нижних дыхательных путей.

«Эти факты позволили нам сделать вывод о том, что он может быть перспективен при лечении COVID-19, — подчеркнул он. — Именно поэтому мы приняли решение взять международный протокол, опубликованный Всемирной организацией здравоохранения, и изучить наш препарат по самым высоким стандартам доказательной медицины по отношению к лечению COVID-19».

На втором этапе специалисты сосредоточатся на оценке эффективности данного лекарства. Общее количество пациентов в клиническом исследовании превысит 450 человек.

Главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев отметил, что прямого противовирусного эффекта у этого лекарства нет.

«Этот препарат обладает иммуномодулирующим эффектом и оказывает влияние на звено фагоцитоза (фагоциты — клетки иммунной системы, которые защищают организм путем поглощения вредных чужеродных частиц. — Ред.)», — пояснил специалист.

По его словам, необходимо дождаться завершения испытаний, чтобы делать окончательные выводы об эффективности препарата.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пошел по этапам: станет ли «Полиоксидоний» лекарством против СOVID-19

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