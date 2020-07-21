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Минобороны Армении заявило об атаке со стороны Азербайджана

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Фото: Министерство обороны Армении
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Вооруженные силы Азербайджана предприняли новую атаку на позиции армянских военных, есть жертвы среди атаковавших, сообщили 21 июля в Минобороны Армении.

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По словам официального представителя ведомства Шушан Степанян, азербайджанцы атаковали боевую позицию «Бесстрашный» на северо-востоке Армении в 22:30 (21:30 мск).

«Подразделение ВС Армении отбросило противника, нанеся значительные потери», — написала она на своей странице в Facebook.

Степанян указала, что кроме того, некоторые нападавшие оказали в «ловушке».

Среди военных Армении погибших и раненых нет, уточняет «Интерфакс».

Ситуация на границе двух стран вновь обострилась 12 июля. В Товузском районе начались столкновения военных Армении и Азербайджана. Ответственность за инциденты обе стороны возлагают друг на друга.

По версии Азербайджана, огонь открыли ВС Армении. Армянское минобороны сообщило о попытке захвата своего опорного пункта силами Азербайджана.

В ходе боев погибли трое азербайджанских военных.

Отношения двумя странами остаются напряженными из-за вопроса Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году.

Тем не менее, согласно административно-территориальному делению Азербайджана, Карабаз всё еще находится на его территории.

В 1990-х между Ереваном и Баку началось вооруженное противостояние. Соглашение о прекращении огня было достигнуто в 1994 году. Ситуация обострилась в апреле 2016 года. Тогда стороны также обвинили друг друга в нападении.

Переговоры по мирному урегулированию проходят при посредничестве РФ, США и Франции.

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