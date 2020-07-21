Минобороны Армении заявило об атаке со стороны Азербайджана
Вооруженные силы Азербайджана предприняли новую атаку на позиции армянских военных, есть жертвы среди атаковавших, сообщили 21 июля в Минобороны Армении.
По словам официального представителя ведомства Шушан Степанян, азербайджанцы атаковали боевую позицию «Бесстрашный» на северо-востоке Армении в 22:30 (21:30 мск).
«Подразделение ВС Армении отбросило противника, нанеся значительные потери», — написала она на своей странице в Facebook.
Степанян указала, что кроме того, некоторые нападавшие оказали в «ловушке».
Среди военных Армении погибших и раненых нет, уточняет «Интерфакс».
Ситуация на границе двух стран вновь обострилась 12 июля. В Товузском районе начались столкновения военных Армении и Азербайджана. Ответственность за инциденты обе стороны возлагают друг на друга.
По версии Азербайджана, огонь открыли ВС Армении. Армянское минобороны сообщило о попытке захвата своего опорного пункта силами Азербайджана.
В ходе боев погибли трое азербайджанских военных.
Отношения двумя странами остаются напряженными из-за вопроса Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году.
Тем не менее, согласно административно-территориальному делению Азербайджана, Карабаз всё еще находится на его территории.
В 1990-х между Ереваном и Баку началось вооруженное противостояние. Соглашение о прекращении огня было достигнуто в 1994 году. Ситуация обострилась в апреле 2016 года. Тогда стороны также обвинили друг друга в нападении.
Переговоры по мирному урегулированию проходят при посредничестве РФ, США и Франции.