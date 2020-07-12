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На границе Армении и Азербайджана начались бои

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Фото: минобороны Азербайджана
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На границе Армении и Азербайджана днем в воскресенье, 12 июля, произошло вооруженное столкновение.

По версии минобороны Азербайджана, позиции военных на участке Товузского района подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны подразделений вооруженных сил Армении, передает ТАСС.

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«В настоящее время идут бои на этом направлении», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что двое азербайджанских военных погибли, еще пятеро получили ранения, сообщает «Интерфакс». Армянская сторона также понесла потери, утверждают в министерстве.

В свою очередь, пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в своем Facebook обвинила азербайджанских военных в попытке захватить армянский опорный пункт. По ее словам, нападавшие напали, используя артиллерийский огонь, но «были отброшены огнем, неся потери в живой силе». До этого военнослужащие ВС Азербайджана якобы пытались нарушить госграницы Армении на автомобиле «УАЗ».

Степанян также заверила, что с армянской стороны потерь нет.

Отношения между Азербайджаном и Арменией остаются обостренными из-за Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.

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