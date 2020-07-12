На границе Армении и Азербайджана начались бои

На границе Армении и Азербайджана днем в воскресенье, 12 июля, произошло вооруженное столкновение.

По версии минобороны Азербайджана, позиции военных на участке Товузского района подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны подразделений вооруженных сил Армении, передает ТАСС.

«В настоящее время идут бои на этом направлении», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что двое азербайджанских военных погибли, еще пятеро получили ранения, сообщает «Интерфакс». Армянская сторона также понесла потери, утверждают в министерстве.

В свою очередь, пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в своем Facebook обвинила азербайджанских военных в попытке захватить армянский опорный пункт. По ее словам, нападавшие напали, используя артиллерийский огонь, но «были отброшены огнем, неся потери в живой силе». До этого военнослужащие ВС Азербайджана якобы пытались нарушить госграницы Армении на автомобиле «УАЗ».

Степанян также заверила, что с армянской стороны потерь нет.

Отношения между Азербайджаном и Арменией остаются обостренными из-за Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.