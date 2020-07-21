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В Зимбабве введен комендантский час из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Philimon Bulawayo
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Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва ввел в стране комендантский час из-за роста числа зараженных коронавирусом. Об этом 21 июля сообщил телеканал ZBC TV.

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С 18:00 (19:00 мск) по 6:00 (7:00 мск) в стране будет действовать комендантский час, начиная с 22 июля. Глава государства обязал все службы безопасности следить за соблюдением комендантского часа. Он подчеркнул, что все те, кто «сознательно заражает людей», нарушает или подстрекает к нарушению карантинных мер, «понесут суровое наказание».

«Все неработающие должны постоянно находиться в своих жилищах и покидать их только для приобретения продовольствия, воды и получения медицинских услуг. Предприятия и офисы могут работать только с 8:00 до 15:00 за исключением тех, которые предоставляют важнейшие услуги», — сказал он.

По данным Worldometer на 21 июля, в Зимбабве зафиксировано 1,7 тыс. случаев коронавируса, 26 умерших пациента и более 472. выздоровевших людей.

Накануне комендантский час ввели власти Доминиканы. В отдельных регионах страны он будет начинаться с 19:00 по местному времени (2:00 мск), в других — с 20:00 (3:00 мск) и будет длиться до 5:00 (12:00 мск). В это время передвигаться можно будет только медикам, службам безопасности, журналистам, работникам продуктовых магазинов, заправок, сотрудникам компаний, поддерживающих инфраструктуру и коммуникации, а также сотрудникам кладбищ.

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