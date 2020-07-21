Прямой эфир

Пентагон опроверг статьи о российском вознаграждении талибов

0
Фото: REUTERS/Al Drago
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман 21 июля опроверг статью New York Times о том, что Россия предлагала вознаграждение талибам в Афганистане за нападения на американских солдат.

Пора домой: США выбирают план вывода войск из Афганистана
Поспешное свертывание контингента будет на руку идущему на второй срок Трампу

«Мы не нашли никаких свидетельств в пользу того, что существовала какая-то программа вознаграждения и, следовательно, что в результате этой программы погибли какие-либо военнослужащие», — сказал он в ходе брифинга, трансляция которого велась в Fcebook Военно-морских сил США.

26 июня в The New York Times появилась статья о том, что Россия якобы предложила «Талибану» вознаграждение за ликвидацию американских военных в Афганистане. Затем издание The Washington Post писало, что несколько американских военных погибли из-за «сговора». При этом ни доказательств, ни даже указания источников издания не привели.

Американская разведка и Белый дом назвали подобную информацию недостоверной.

МИД России категорически опроверг домыслы изданий, назвав публикации ложью.

Кроме того, статьи СМИ опровергли и сами талибы. По их словам, сообщения о сговоре запущены спецслужбами Кабула, чтобы нанести урон мирному процессу.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020