Пентагон опроверг статьи о российском вознаграждении талибов

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман 21 июля опроверг статью New York Times о том, что Россия предлагала вознаграждение талибам в Афганистане за нападения на американских солдат.

«Мы не нашли никаких свидетельств в пользу того, что существовала какая-то программа вознаграждения и, следовательно, что в результате этой программы погибли какие-либо военнослужащие», — сказал он в ходе брифинга, трансляция которого велась в Fcebook Военно-морских сил США.

26 июня в The New York Times появилась статья о том, что Россия якобы предложила «Талибану» вознаграждение за ликвидацию американских военных в Афганистане. Затем издание The Washington Post писало, что несколько американских военных погибли из-за «сговора». При этом ни доказательств, ни даже указания источников издания не привели.

Американская разведка и Белый дом назвали подобную информацию недостоверной.

МИД России категорически опроверг домыслы изданий, назвав публикации ложью.

Кроме того, статьи СМИ опровергли и сами талибы. По их словам, сообщения о сговоре запущены спецслужбами Кабула, чтобы нанести урон мирному процессу.