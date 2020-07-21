Захвативший автобус в Луцке заявил об одном раненном заложнике

Мужчина, захвативший автобус в украинском городе Луцк, во вторник, 21 июля, заявил, что один из заложников ранен.

«Заложники в плохом состоянии, полный автобус. Один человек ранен, одна беременная, один ребенок», ― рассказал он львовскому телеканалу НТА.

О захвате в Луцке автобуса с 20 пассажирами вооруженным мужчиной стало известно ранее в этот день. Злоумышленник сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим. При этом, по данным украинских СМИ, злоумышленника зовут Максим Кривош, или Максим Кривошей. О том, что он ранее был дважды судим, а также проходил лечение в психиатрической больнице, сообщало МВД Украины.

Около 15:20 мск на месте захвата заложников прогремели взрывы. Пострадавших нет. Взрыв стал следствием попытки захватчика сбить полицейский дрон — мужчина осуществил в его сторону несколько выстрелов, после чего бросил из автобуса неустановленный предмет, который взорвался.

По факту захвата автобуса с пассажирами возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». Статья предусматривает наказание от семи до 15 лет лишения свободы.