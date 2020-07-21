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Эксперты будут следить за благоустройством «Швейцарии» в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде принято решение создать общественный совет, который будет решать вопросы благоустройства парка «Швейцария». Ожидается, что в него войдут профессионалы из самых разных сфер деятельности.

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, всего в совете будет около десяти экспертов. Среди них представители архитектурного сообщества и общественных организаций, эксперты в сфере просвещения и инклюзии, пишет ИА «НьюсНН».

Основной целью совета является контроль качества работы подрядчика на всех этапах благоустройства, а также призыв авторитетного сообщества принять участие в судьбе «Швейцарии».

Реставрационные работы в парке уже начались. Вход в «Швейцарию» для посетителей закрыт.

Ранее в июле сообщалось, что подрядчик выполнит комплексное благоустройство парка «Швейцария» за 3,7 млрд рублей на территории в 52,2 га.

Еще ранее в Нижнем Новгороде в режиме онлайн прошло общественное обсуждение проекта благоустройства парка, который был скорректирован после встречи губернатора Глеба Никитина с активистами. Там появится сухой фонтан, обновленная входная арка, зоны общепита, зимний сад, центр «Инвадром».

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