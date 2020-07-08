Благоустройство парка «Швейцария» начинается в Нижнем Новгороде

МКУ «Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода» и АО «Группа компаний ЕКС» заключили договор на проведение комплексного благоустройства парка «Швейцария». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Организация выполнит работы за 3,7 млрд рублей на территории в 52,2 га. Она выйдет на объект в июле текущего года, передает ИА «НьюсНН». В частности, она отреставрирует входы и ограду «Швейцарии», которые являются объектами культурного наследия, сделает более 14,5 км дорожек, установит фонтаны, детские и спортивные площадки, посадит новые деревья и кустарники.

Ранее в Нижнем Новгороде в режиме онлайн прошло общественное обсуждение проекта благоустройства парка, который был скорректирован после встречи губернатора Глеба Никитина с активистами. Там появится сухой фонтан, обновленная входная арка, зоны общепита, зимний сад, центр «Инвадром». В «Швейцарии» сделают площадки для фитнеса 60+, тенниса, стритбола, волейбола, баскетбола, дорожки для велосипедов, пробежек, скандинавской ходьбы. При этом сохранят зону, откуда прыгают на парапланах.