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Зимний сад и инвадром появятся в нижегородском парке «Швейцария»

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В Нижнем Новгороде в режиме онлайн прошло общественное обсуждение проекта благоустройства парка «Швейцария», который был скорректирован после встречи губернатора региона Глеба Никитина с активистами.

По словам замглавы администрации города Юрия Шалабаева, из документации исключены объекты капитального строительства. «Новый вариант представлен. Сейчас он проходит приемку у заказчика», — заявил он.

В парке появится сухой фонтан, обновленная входная арка, зоны общепита, зимний сад, центр «Инвадром», передает ИА «НьюсНН». В «Швейцарии» сделают площадки для фитнеса 60+, тенниса, стритбола, волейбола, баскетбола, дорожки для велосипедов, пробежек, скандинавской ходьбы. При этом сохранят зону, откуда прыгают на парапланах.

Работы на площадке должны начаться в мае. «Окончание работ запланировано на лето 2021 года», — подытожил Шалабаев.

Напомним, в Нижнем Новгороде на Гребном канале планируют возвести новый внесезонный спортивно-развлекательный комплекс. Соответствующая информация следует из каталога проектов корпорации развития Нижегородской области. Исходя из приведенных данных в новый комплекс войдут аквапарк, парк аттракционов и горнолыжный комплекс.

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