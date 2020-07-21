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В России реализуют программу против искажения истории Второй мировой войны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В ближайшие три года федеральный бюджет специально профинансирует программу противодействия фальсификациям и искажениям истории Второй мировой войны. Об этом говорится в методических материалах Минфина, с которым ознакомились «Известия».

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Целевые субсидии получит фонд «История Отечества». Сумма поддержки не уточняется, но глава организации Константин Могилевский сообщил «Известиям», что на кампанию могут выделить несколько миллионов рублей. Средства направят на публикацию архивных документов и их продвижение среди российской и иностранной аудитории, еще одна статья — оперативное реагирование на попытки исказить историю.

Деньги на кампанию выделяются для выполнения поручения президента. Как уточнили в Минфине, объем субсидии рассмотрят во время подготовки проекта бюджета на 2021–2023 годы.

Кампания по борьбе с переоценкой событий Второй мировой — не первая попытка властей системно противостоять искажению российской истории. В 2009–2012 годы действовала специальная комиссия при президенте — по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России.

Минобороны России уже запустило собственную кампанию по борьбе с фейками о Великой отечественной войне. В рамках празднования 75-летия ее окончания ведомство рассекретило тысячи архивных материалов.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 22 июля.

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