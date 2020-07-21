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Новое освещение появится на четырех дорогах Петрозаводска

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В Петрозаводске планируют обустроить освещение на четырех дорогах. На эти цели выделят более 14 млн рублей. Данный вопрос обсудили в ходе очередной сессии горсовета.

Как сообщает пресс-центр городской администрации, депутаты поддержали изменения в бюджет города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Корректировки вносятся в связи с отменой празднования 100-летия Карелии. Полученные на эти цели деньги Петрозаводск направит на несколько объектов, уточняет ИА «Карелinform».

На ремонт, модернизацию и реконструкцию объектов наружного освещения пойдет 14,25 млн рублей. Работы в первую очередь пройдут в самых плохо освещенных точках города. Так, освещение появится на Пряжнинском шоссе. Аналогичные работы начались на Лососинском шоссе, Карельском проспекте и Гвардейской улице.

Если у властей получится сэкономить, то установка освещения на Лососинском шоссе и набережной Гюлинга продолжится.

Ранее, 18 июля, сообщалось, что в Петрозаводске стартовал ремонт одной из самых разбитых дорог. На работы направили более 33 млн рублей.

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