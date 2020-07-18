Ремонт Первомайского проспекта начался в Петрозаводске

В Петрозаводске стартовал ремонт одной из самых разбитых дорог. На работы направили более 33 млн рублей, рассказали в пресс-центре городской администрации.

Специалисты компании-подрядчика отремонтируют на Первомайском проспекте более 2 км дорожного покрытия, отрегулируют высотное положение 88 люков колодцев и заменят люки 44 колодцев. Сейчас рабочие подготавливают под устройство верхний слой покрытия, проводят освидетельствование устройства выравнивающего слоя. Укладка асфальта будет выполняться при благоприятных погодных условиях, сообщает ИА «Карелinform».

Ранее на федеральной трассе Санкт-Петербург — Мурманск в Карелии появилась система контроля за нарушителями. По данным Госавтоинспекции республики, с 366-го по 371-й километр дороги установлены камеры, которые определяют скорость движения автомобилей на протяжении 5 км. Если водитель превысил нормативные показатели, он получит квитанцию.