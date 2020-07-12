Систему контроля за скоростью машин запустили на трассе в Карелии

На федеральной трассе Санкт-Петербург — Мурманск в Карелии появилась система контроля за нарушителями. По данным Госавтоинспекции республики, с 366-го по 371-й километр дороги установлены камеры, которые определяют скорость движения автомобилей на протяжении 5 км.

Каждая машина дважды фиксируется камерами, а затем компьютерная программа на основании данных спутников и времени съемки рассчитывает скорость. Об этом сообщает ИА «Карелinform». Если водитель превысил нормативные показатели, он получит квитанцию.

Более 85% штрафов, выписанных российским водителям за первые пять месяцев 2020 года, вынесены по показаниям дорожных камер. Об этом 1 июля рассказал глава ГИБДД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.