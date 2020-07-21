Серена Уильямс и Натали Портман создадут женский футбольный клуб

Четырехкратная олимпийская чемпионка, теннисистка Серена Уильямс и актриса Натали Портман учредят женский футбольный клуб. Об этом во вторник, 21 июля, пишет E! Online.

Национальная женская футбольная лига (NWSL) во вторник объявила, что в турнире будет принимать участие клуб из Лос-Анджелеса, который присоединится к лиге в сезоне 2022 года. Совладельцами нового клуба помимо Уильямс и Портман станут американские экс-футболистки Лоен Чейни Холидэй и Эбби Вамбах.

Также в состав владельцев клуба войдут 30 человек. Хотя официальное название команды еще не объявлено, планируется, что это будет «Город Ангелов».

Клуб из Лос-Анджелеса станет 11-й командой в NWSL.

В марте российский футбольный клуб «Зенит» представил женскую команду. Презентация прошла на домашнем стадионе клуба.