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Вопрос с тушением лесных пожаров возьмут на усиленный контроль в Якутии

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В ближайшие сутки в северных районах Якутии ожидается жаркая погода. Первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников поручил взять вопрос тушения лесных пожаров на усиленный контроль.

На территории Батагая в Верхоянском районе воздух прогреется до +31 градуса. В Аллаиховском районе потеплеет до +29 градусов. Также жаркая погода ожидается в Среднеколымске. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

На территории 12 районов и в Якутске принимаются меры по тушению 26 лесных пожаров. Угрозы для населенных пунктов нет.

Ранее сообщалось, что в России за сутки ликвидировали 103 природных пожара. Их площадь составила более 17,2 тыс. га.

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