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В России за сутки ликвидировали 103 лесных пожара

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Фото: ТАСС/МЧС России
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За прошедшие сутки в России были ликвидированы 103 лесных пожара на площади более 17,2 тыс. га, сообщает 21 июля «Газета.ру».

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Отмечается, что в стране в ночь на вторник в активной стадии находились 129 лесных возгораний, распространившихся на территорию равную почти 20,5 тыс. га.

При этом наибольшая площадь пожара была зафиксирована в Ханты-Мансийском автономном округе. Там действовали 19 пожаров площадью свыше 9 тыс. гектаров.

20 июля заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина заявила, что наиболее пожароопасными являются регионы Дальнего Востока: на них приходится более 80% всех лесных пожаров.

В частности, речь идет о Республике Саха (Якутия), Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Там режим ЧС регионального уровня введен на всей территории.

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