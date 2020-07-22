Старый Свет будет спасен Соединенными Штатами. К сожалению, у американских конгрессменов не получилось спасти его с первого раза, приняв закон «О защите энергетической безопасности Европы». Но палата представителей одобрила новые санкции, которые, вступив в силу, бескомпромиссно уничтожат российского «троянского коня» — газопровод «Северный поток – 2». Если, конечно, Европейский союз по наивности своей не помешает своим спасителям.

Мало что в мире может соперничать с высокопарностью комментариев американских конгрессменов, которыми они сопровождают обсуждение собственных поправок к закону «О защите энергетической безопасности Европы». Разве что лицемерие, которое заложено в самом названии этого закона.

Из слов американских конгрессменов мы, к примеру, узнаем, что «Северный поток – 2» угрожает «не только Украине, но и всей Европе». Что этот газопровод — тонко замаскированный «троянский конь», который отделит Восточную Европу от остального континента. А уничтожив его, США не только спасут Украину и, по какой-то причине, Польшу, но и удовлетворят энергетические потребности немецких партнеров каким-нибудь ответственным и экологически чистым способом. Также законодатели страны, провозгласившей лозунг глобального энергетического доминирования, заявляют, что энергия — это еще один инструмент, который Россия использует для распространения своего господства в свободной и процветающей Европе.

Теперь, чтобы спасти энергетическую безопасность ЕС, американские конгрессмены решили ввести санкции против десятков европейских компаний, по простоте душевной участвующих в реализации «Северного потока – 2».

В конце прошлого года США в рамках своего оборонного бюджета приняли закон, согласно которому можно вводить санкции против компаний, владеющих судами-трубоукладчиками, строящими морские газопроводы из России в Европу. Также под них могли подпасть компании, которые сдали такие суда в аренду или продали их. Перспектива санкций заставила подрядчика Allseas отказаться от участия в проекте.

Но — внезапно для Соединенных Штатов — у «Газпрома» нашлись собственные суда-трубоукладчики: «Фортуна» и «Академик Черский». В первой половине лета оба судна получили разрешение на работу в исключительной экономической зоне Дании, что открыло возможность для достройки последних 160 км трубы (в двухниточном исполнении). В то же время американские законодатели, обгоняя друг друга, начали представлять конкурирующие законопроекты, расширяющие подсанкционную деятельность.

Во второй половине июля Палата представителей поддержала наиболее «мягкий» вариант поправок. Мягкость заключается в чуть меньшем списке подсанкционной деятельности. Но в целом они выглядят как грядущее объявление торговой войны Евросоюзу.

Поправки в закон «О защите энергетической безопасности Европы» составлены таким образом, чтобы, по словам разработчиков, исключить любую возможность завершения строительства «Северного потока – 2». Во-первых, они расширяют понятие «трубоукладочные работы». Теперь в него входят не только непосредственная сварка и укладка трубы, но и подготовка площадки, рытье траншей, топографическая съемка, бетонирование труб и т.д. Во-вторых, под санкции могут подпасть компании, которые «облегчили продажу» судна-трубоукладчика. А также структуры, предоставившие таким судам услуги по финансированию и страхованию, по установке сварочного оборудования и модернизации. В зоне риска могут оказаться десятки европейских предприятий.

И здесь уместно задать вопрос: почему европейских? Дело в том, что «Северный поток – 2» вопреки навязчивому позиционированию рядом американских и европейских политиков — не проект РФ, который наша страна под шумок пропихивает к берегам Германии. Это совместный российско-европейский проект, притом являющийся лишь частью гигантской газотранспортной системы, берущей начало на полуострове Ямал, а заканчивающейся в Центральной Европе. Большая часть компаний, которые могут подпасть под санкции, имеет европейскую прописку.

Фактически, американские законодатели вознамерились нанести удар по своему ближайшему союзнику — ЕС. В первую очередь по Германии. Притом на территории самой Германии некоторые политические силы уже пытаются наводить панику. В первую очередь речь идет о Партии зелёных, которые традиционно выступают против проектов, связанных с ископаемым топливом. Сейчас ее представители сообщили, что из-за «Северного потока – 2» Германия окажется в изоляции, а Европа её не поддержит. Хотя не одна только Германия участвует в строительстве нового газопровода.

Стоит оговориться, что сами по себе санкции, прописанные в американском законопроекте по защите Европы от себя самой, не столь страшны. В основном они касаются вопросов предоставления права на въезд на территорию США. Но предполагается возможность введения экономических ограничений — арест активов, запрет на работу на территории Соединённых Штатов и т.п.

В связи с этим возникают вопросы. Насколько серьезными для себя считают американские санкции Евросоюз и отдельные его страны? Как именно Германия, Австрия, Нидерланды и другие участники проекта готовы будут ответить Соединенным Штатам в случае введения санкций против своих национальных компаний? Вопрос о готовности вводить ответные меры уже не стоит. Кроме того, насколько сами Соединённые Штаты готовы вступать в конфликт со своими ближайшими союзниками?

Если исходить из сроков принятия предыдущего пакета санкций, то поправки могут вступить в силу в декабре (хотя предвыборный год может внести свои коррективы и сдвинуть даты). На достройку «Северного потока – 2» уйдет, ориентировочно, до двух месяцев. Еще какое-то время потратят на ввод в эксплуатацию. Главный вопрос сейчас: насколько просто будет достроить «Северный поток – 2»? Ведь даже под сильным политическим давлением никто от него отказываться не станет. Проект слишком важен для самой Европы. А новые санкции могут лишь немного сдвинуть сроки завершения (к примеру, для урегулирования вопросов страхования), но не отменить проект.

Санкции создают почву для конфликта США и Евросоюза. Избежать его так, чтобы все стороны сохранили лицо, возможно лишь в том случае, если газопровод достроят до принятия поправок. В конце концов, они касаются и трубопровода «Турецкий поток», который давно введён в эксплуатацию. Но этот факт американские законодатели старательно игнорируют и продолжают бороться с его строительством.

Автор — аналитик, заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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