Захвативший автобус в Луцке бросал взрывпакеты без поражающих элементов

Мужчина, захвативший автобус с пассажирами в Луцке, бросает взрывпакеты, в которых нет поражающих элементов. Об этом во вторник, 21 июля, заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Это что-то по типу взрывных пакетов, неосколочные взрывные устройства», ― рассказал он телеканалу «Украина 24».

Также Геращенко сообщил, что мужчина выбрасывает эти пакеты из окон захваченного автобуса. Кроме того, он добавил, что в заложниках находятся две беременные женщины.

Ранее в этот день сообщалось, что около 15:20 мск на месте захвата заложников прогремели взрывы. Пострадавших нет.

О захвате в Луцке автобуса с 20 пассажирами вооруженным мужчиной стало известно ранее 21 июля. Он сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим. По данным украинских СМИ, на самом деле злоумышленника зовут Максим Кривош, или Максим Кривошей. О том, что он ранее дважды судим, а также проходил лечение в психиатрической больнице, сообщало МВД Украины.

По факту захвата автобуса с пассажирами возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». Статья предусматривает наказание от семи до 15 лет лишения свободы.