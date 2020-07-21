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Онищенко призвал думать о предстоящем сезоне гриппа вместо коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Свойства нового коронавиурса уже достаточно хорошо изучены, поэтому больше внимания следует уделять предстоящему сезону гриппа и ОРЗ. Об этом 21 июля заявил академик РАН Геннадий Онищенко.

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«Мы должны не о коронавирусе больше думать, а о сезоне заболеваемости гриппом и ОРЗ. Коронавирус в сезон гриппа будет играть одну из не первых ролей. Его свойства понятны, его легко просчитать. А вот грипп, который придет, с ним мы еще не знакомы», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 783 328, умерли 12 580 пациентов, выздоровели ― 562 384.

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