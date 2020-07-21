Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Онищенко призвал думать о предстоящем сезоне гриппа вместо коронавируса
Общество
Прощание с телеведущим Беляевым пройдет на Троекуровском кладбище
Туризм
Россияне сократили пятую часть своих расходов на отпуск
Мир
Военные самолеты США провели разведку над Черным морем у границ России
Мир
Захвативший заложников в Луцке обстрелял дрон спецслужб

Около 140 км газопровода построят в Тверской области в этом году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тверской области до конца года намерены построить 144 км газопровода. Исполнение программы газификации региона в первом полугодии рассмотрели на заседании правительства области 21 июля.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Как напомнил губернатор Игорь Руденя, существенно ускорить процесс газификации в регионах поручил президент России Владимир Путин. В связи с этим было принято решение газифицировать в Тверской области не только жилой фонд, но и предприятия, инвестиционные площадки, социальные объекты. Основной задачей является формирование необходимых условий для развития новых инвестпроектов в регионе, пишут «Тверские ведомости».

По данным издания, в области ежегодно увеличивается уровень газификации. В 2016 году этот показатель достигал 62%, в 2019-м — 64,4%, а по состоянию на 1 января 2020 года — 66,1%. К концу этого года цифра должна составить 67,5%.

В 2020 году планируется обеспечить голубым топливом 20 населенных пунктов — почти 1,5 тыс. квартир и домовладений. Кроме того, запланированы работы в шести муниципалитетах, где никогда не было газа. Уже подведены сети для реализации девяти инвестпроектов.

20 июля портал правовой информации опубликовал приказы о повышении с 1 августа на 3% внутрироссийских цен на газ «Газпрома» для промышленности.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020