Около 140 км газопровода построят в Тверской области в этом году

В Тверской области до конца года намерены построить 144 км газопровода. Исполнение программы газификации региона в первом полугодии рассмотрели на заседании правительства области 21 июля.

Как напомнил губернатор Игорь Руденя, существенно ускорить процесс газификации в регионах поручил президент России Владимир Путин. В связи с этим было принято решение газифицировать в Тверской области не только жилой фонд, но и предприятия, инвестиционные площадки, социальные объекты. Основной задачей является формирование необходимых условий для развития новых инвестпроектов в регионе, пишут «Тверские ведомости».

По данным издания, в области ежегодно увеличивается уровень газификации. В 2016 году этот показатель достигал 62%, в 2019-м — 64,4%, а по состоянию на 1 января 2020 года — 66,1%. К концу этого года цифра должна составить 67,5%.

В 2020 году планируется обеспечить голубым топливом 20 населенных пунктов — почти 1,5 тыс. квартир и домовладений. Кроме того, запланированы работы в шести муниципалитетах, где никогда не было газа. Уже подведены сети для реализации девяти инвестпроектов.

20 июля портал правовой информации опубликовал приказы о повышении с 1 августа на 3% внутрироссийских цен на газ «Газпрома» для промышленности.