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Ребенок в Уфе утонул на глазах у родителей

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В Уфе на одном из самых опасных мест по течению реки Белой от пляжа «Солнечный» утонул ребенок. Об этом сообщает управление гражданской защиты.

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Информация о трагедии поступила спасателям 21 июля около 15:00. Родители вместе с тремя детьми отмечали на берегу Белой день рождения отца семейства, когда дети захотели искупаться. По словам взрослых, они следили за ними и увидели, что все трое начали тонуть, пишет «МедиаКорСеть».

Одного мальчика спасти не удалось. Его тело извлекли из водоема водолазы.

По данным госкомитета республики по ЧС, за прошедшие выходные спасатели вытащили из воды 21 человека, в том числе семерых детей. При этом специалисты утверждают, что статистика по спасенным схожа со статистикой по погибшим. По их словам, больше всех риску подвергают себя мужчины, женщины более осмотрительные и реже нарушают правила безопасности во время купания.

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